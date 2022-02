Das sagt Murat Yakin zum Shaqiri-Transfer in die MLS

Murat Yakin nimmt den Transfer seines Nati-Schützlings Xherdan Shaqiri in die MLS erfreut zur Kenntnis.

Im “Blick” äussert sich der Schweizer Nationaltrainer zum Wechsel des 30-jährigen Edeltechnikers zu Chicago Fire, der am Mittwochabend bestätigt wurde. “Ich freue mich für Shaq. In der MLS wird hochprofessionell gearbeitet und die Liga ist anspruchsvoll. Wichtig ist, dass er regelmässig und mit Freude spielt”, sagt Yakin. Für Shaqiri sei vor allem wichtig, dass dieser Vertrauen spürt und viele Spielminuten in den Beinen hat.

Deshalb sei die Wahl MLS durchaus sinnvoll. “Ich mache mir da keine Sorgen in Bezug auf uns, denn ich bin sicher, dass Shaq bis zur WM im Rhythmus ist. Wie wichtig das für ihn ist, sah man an der EM 2021. In den ersten paar Spielen lief es ihm nicht wie gewünscht. Als er dann ein paar Partien in den Beinen hatte, war er richtig parat, die Spiele zu entscheiden. Darum ist die Konstellation, dass die WM erst im November ist, gut für ihn und für uns”, so der Nati-Coach weiter.

Was Yakin vor allem imponiert und auch freut, ist die Tatsache, dass der Zauberzwerg im Nati-Trikot immer wieder starke Leistungen zeigt: “Auch wenn er nicht genug Spielpraxis hatte. Das wird er auch dieses Mal schaffen, davon bin ich überzeugt.”

psc 10 Februar, 2022 12:40