So geht Nati-Coach Murat Yakin seine neue Aufgabe an

Der neue Nati-Coach Murat Yakin hat sich am Montag auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Dabei verriet der 46-Jährige auch, wie er seine neue Aufgabe angehen will.

Der 49-malige Internationale betonte mehrfach, dass er sich auf die neue Herausforderung ausserordentlich freut und dass es für ihn auch eine grosse Ehre sei, die Nati künftig als Cheftrainer anführen zu können. Die Arbeit seines Vorgängers Vladimir Petkovic schätzt er enorm. Und vom 57-Jährigen hält er auch menschlich sehr viel. In jedem Fall will Yakin mit Petkovic noch Gespräche führen und wohl auch einige Informationen und Tipps abholen. Wie er auf der PK betonte, gehe es dabei vor allem um sportliche Aspekte.

Die nächsten Länderspiele stehen bereits in rund drei Wochen an: Zunächst ein Testspiel gegen Griechenland, dann die beiden WM-Qualispiele gegen Italien und Nordirland. Allzu grosse Umbrüche sind nicht zu erwarten, wie Yakin durchsickern liess. “Man muss in dieser Phase nicht gross etwas verändern, gerade mit dieser Euphorie”, sagt er. Die Vorfreude auf die beiden Partien in seiner Heimatstadt Basel sind beim Coach gross: “Es gibt nichts Schöneres, als mit 2 Spielen im eigenen Stadion in Basel zu starten.”

psc 10 August, 2021 10:56