Nati-Coach Murat Yakin stellt gegen Norwegen das System um

Murat Yakin macht dem Testspiel gegen Norwegen dem Namen alle Ehre. Er testet einiges.

Die Schweiz wird gegen die Nordeuropäer mit einer Dreier-Verteidigung auflaufen, wie sich «Blick» sicher ist. Nico Elvedi, Manuel Akanji und Denis Zakaria sollen zu Beginn der Partie die Dreierkette bilden. Auf den Aussenbahnen könnten nicht die bisherigen Stammkräfte Ricardo Rodriguez und Silvan Widmer, sondern Fabian Rieder und Michel Aebischer zum Zug kommen.

Zudem steht Captain Granit Xhaka nicht in der Startelf. Der 33-Jährige hatte sich vor nicht allzu langer Zeit von einer Achillessehnenverletzung zurückgekämpft. Nun ist er noch nicht bei 100 Prozent. Die Belastung muss gesteuert werden, weshalb er auch gegen Deutschland nur eine Halbzeit spielte. «Bei ihm zeigt sich die hohe Belastung. Er kann nicht von Beginn an spielen», wird Yakin zitiert. Möglicherweise kommt Xhaka als Joker ins Spiel. Dies ist vor Anpfiff noch unklar. Trainiert hatte der Mittelfeldregisseur zuletzt nicht mit der Mannschaft.

Zu einem weiteren Wechsel kommt es im Tor: Yvon Mvogo wird Gregor Kobel vertreten. Dieser Wechsel war von Beginn weg geplant. Gegen Norwegen steht wie schon am Freitag in Basel gegen Deutschland ein harter Test bevor. Das Haaland-Team ist in der WM-Quali so richtig heiss gelaufen und brilliert zurzeit vor allem mit seiner starken Offensive.

Die aktuelle Länderspielperiode ist die letzte vor der unmittelbaren WM-Vorbereitung Ende Mai bzw. Anfang Juni. Die WM in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni in Mexiko-City mit der Partie zwischen dem Co-Gastgeber und Südafrika.