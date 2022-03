Nati-Direktor Pierluigi Tami verlängert seinen Vertrag

Der Schweizerische Fussballverband und sein Technischer Direktor Pierluigi Tami verlängern die Zusammenarbeit.

Der 60-jährige Tessiner übt die Funktion seit Sommer 2019 aus und bindet sich nun als Direktor der Männer-Nationalteams bis 2024 an den SFV. Es besteht die Option auf eine Verlängerung. Tami freut sich auf die weiteren Jahre: “Wir haben sowohl mit dem A-Nationalteam als auch mit den Junioren-Nationalteams bereits schöne Erfolge feiern können, aber wir wollen in den nächsten Jahren noch näher zur Spitze aufrücken. Ich freue mich sehr, die im Sommer 2019 begonnene Arbeit in einem sehr professionellen und topmotivierten Umfeld des Fussballverbands weiterführen zu können.”

SFV-Präsident Dominique Blanc ist erfreut über die Weiterführung der Zusammenarbeit: “Pierluigi Tami hat hervorragende Arbeit geleistet und unsere Nationalteams und die Strukturen weiter professionalisiert und verbessert. Wir freuen uns, dass wir den eingeschlagenen Weg mit ihm an der Spitze unserer Männer-Nationalteams weitergehen können.”

psc 17 März, 2022 14:35