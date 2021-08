Nati-Kader: Murat Yakin nominiert einen Debütanten

Der neue Nati-Coach Murat Yakin hat am Freitag im Basler Rathaus seinen Kader für die drei Länderspiele im September bekanntgegeben.

In seinem ersten Aufgebot baut der 46-Jährige vor allem auf bewährte Kräfte, die ihr Können an der Europameisterschaft unter Beweis gestellt haben. Mit YB-Verteidiger Cedric Zesiger gibt es einen Spieler, der sich erstmals im Kreise der A-Nati bewegt. Er spielte bislang für die U21-Nati. Yakin beruft auch die angeschlagenen Angreifer Haris Seferovic, Breel Embolo und Mario Gavranovic ein. Zu Beginn der kommenden Woche soll es vor allem auch um ein Kennenlernen und die EM-Analyse gehen. Möglicherweise werden einige Spieler, die nicht einsatzfähig sind, dann noch abreisen. Vorläufig werden 27 Spieler aufgeboten.

Die Schweiz trifft am kommenden Mittwoch in einem Testspiel auf Griechenland. Danach stehen die WM-Qualispiele gegen Italien (5. September) und Nordirland (8.9). Yakin gab bereits bekannt, dass er in den drei Spielen auf eine Viererkette setzen wird. Damit rückt er von der “EM-Taktik” ab, wo Vorgänger Vladimir Petkovic meist auf eine Dreier- bzw. Fünferkette gesetzt hat.

Das Kader im Überblick:

Das erste Aufgebot von Murat Yakin

La première convocation de Murat Yakin

La prima convocazione di Murat Yakin 🇨🇭🆚 🇬🇷

psc 27 August, 2021 13:50