Nati-Coach Yakin nominiert interessante Spieler auf Abruf

Murat Yakin hat in seinem 25-Mann-Aufgebot für die Länderspiele gegen England und den Kosovo auf Überraschungen verzichtet. Ein Blick auf die Liste der Spieler auf Abruf lohnt sich allerdings.

Da stehen einige sehr interessante Namen drauf, die auf dem Sprung in die Nationalmannschaft stehen. Unter anderem zu finden ist der formstarke FCZ-Profi Antonio Marchesano. Auch St. Gallens schneller Stürmer Kwadwo Duah steht auf Abruf bereit. Genauso wie sein Teamkollege Leonidas Stergiou (für die U21 aufgeboten) oder Bundesliga-Legionär Cedric Brunner und Luganos Spielmacher Mattia Bottani. Genua-Legionär Silvan Hefti ist ebenso zu finden. Sie alle wären Neulinge in der Nati. Dazu gesellen sich auf der Abrufsliste Spieler, die bereits über Erfahrung in der SFV-Auswahl verfügen, wie etwa Becir Omeragic, Kastriot Imeri (beide für die U21 aufgeboten), Loris Benito Cedric Zesiger, Cedric Itten oder Michael Lang.

Die Liste der Spieler auf Abruf:

psc 18 März, 2022 11:33