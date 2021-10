Nati siegt in Litauen locker – Embolo mit Doppelpack

Die Schweizer Nati siegt dank einem Zwischenspurt in der ersten Halbzeit in der WM-Quali bei Litauen locker mit 3:0. Breel Embolo als Doppelpacker und Renato Steffen sowie Joker Mario Gavranovic erzielen die Tore.

Damit rückt das Team von Murat Yakin in der Tabelle der Gruppe C punktemässig wie erwartet zu Italien auf. Allerdings ist die Tordifferenz um zwei Treffer schlechter als jene der Azzurri. Das heisst wohl, dass die Nati-Kicker beim Auswärtsspiel in Rom am 12. November sowie drei Tage später beim Heimspiel gegen Bulgarien Siege brauchen, um den Gruppensieg erreichen zu können.

Gegen Litauen wären zweifellos auch noch mehr Tore möglich gewesen. Allerdings fehlt es im letzten Drittel mitunter an Präzision und Tempo. Immerhin erzielt Gavranovic unmittelbar vor Spielende noch den vierten Treffer.

psc 12 Oktober, 2021 22:36