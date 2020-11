Nati-Spiel auf der Kippe: Weitere Corona-Fälle bei der Ukraine

Das geplante Nations League-Spiel zwischen der Schweiz und der Ukraine am Dienstagabend in Luzern steht auf der Kippe.

Wie der ukrainische Fussballverband mitteilt, sind mit Eduard Sobol, Jewgen Makarenko und Viktor Riznyk drei weitere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. In der vergangenen Woche meldete die Ukraine bereits vier Corona-Fälle in den eigenen Reihen. Am Montagabend werden nun alle Spieler und Betreuer noch einmal getestet.

Ob das Spiel am Dienstagabend in Luzern stattfindet, entscheidet letztlich der Luzerner Kantonsarzt. Er könnte den Match je nach weiterer Entwicklung und den Ergebnissen der Tests auch absagen. Die Verbände und die UEFA stehen im Austausch mit den Luzerner Behörden.

psc 16 November, 2020 17:29