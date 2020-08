Vladimir Petkovic und die Schweizer Nationalmannschaft sind im September gleich zweimal in der Nations League im Einsatz. Am 3. September spielt die helvetische Auswahl in Lwiw gegen die Ukraine und wenige Tage später in Basel gegen Deutschland.

Die UEFA hat nun mitgeteilt, dass alle für September angesetzten Ländervergleiche ohne Zuschauer abgehalten werden. Dies betrifft in der Schweiz nicht nur die A-Nati, sondern auch die EM-Qualifikationsspiele der U21 gegen die Slowakei sowie der Frauen-Nati gegen Kroatien und Belgien.

Ferner teilt der ukrainische Fussballverband mit, dass für die Spieler der Schweizer Nationalmannschaft (eingeschlossen Legionäre) für die Reise nach Lwiw allfällige Ein- und Ausreisebeschränkungen bzw. Quarantänepflichten aufgehoben sind.

