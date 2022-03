Nati-Tor: Das Rennen um den Nummer 2-Posten ist offen

Murat Yakin hat das Rennen um die Nummer 2 im Schweizer Tor hinter Yann Sommer offiziell eröffnet.

Auf der Pressekonferenz vor den Test-Länderspielen gegen England und den Kosovo bestätig der Nati-Coach, dass Jonas Omlin am Samstag gegen die Three Lions zwischen den Pfosten stehen wird. Drei Tage später kommt im Letzigrund, dann Gregor Kobel zum Einsatz. Yakin erklärt dies so: “Sie bekommen beide ihre Spiele. Hätte Sommer gespielt, hätte nur einer die Chance bekommen. Omlin ist länger dabei, war im Herbst bei jedem Zusammenzug dabei. Deshalb hat er sich den Auftritt gegen England verdient. Es wird sich zeigen, wer hinter Sommer dann die Nummer 2 sein wird. Wir sind auf der Torhüter-Position in einer komfortablen Situation.”

Eine Hierarchie hinter Sommer hat Yakin noch nicht gefunden, will dies nun aber tun: “Kobel und Omlin sind beides Top-Torhüter. Wir haben uns noch nicht definitiv entschieden, aber nach Sommer braucht es eine klare Hierarchie.”

