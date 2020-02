Die Nati-Trainerfrage ist entschieden

Die Entscheidung um die Zukunft des Schweizer Nationaltrainers Vladimir Petkovic ist gefallen.

Der Schweizer Fussballverband wird am Dienstag um 14.30 Uhr auf einer Pressekonferenz im Haus des Fussballs in Muri “betreffend Regelung der Trainerfrage bei der A-Nati” informieren. Übereinstimenden Medienberichten zufolge wird die Vertragsverlängerung mit Vladimir Petkovic bis Ende 2021 bzw. der WM 2022 in Katar verkündet.

Petkovic selbst sagte in jüngerer Vergangenheit öffentlich, dass er gerne weitermachen würde. Der frühere YB- und Lazio-Coach ist bereits seit 2014 im Amt und hat sich mit der Schweizer Nati seither für jeden Grossanlass qualifiziert. Viele Schlüsselspieler haben sich nach Beendigung der EM-Quali-Kampagne ebenfalls für einen Verbleib Petkovics ausgesprochen. Trotz einiger kritischen Stimmen geniesst er auch bei den Verbandsverantwortlichen viel Kredit – vor allem auch weil er sportlich die Ziele erreicht hat. An der häufig kritisierte Kommunikation mit den Medien und der Öffentlichkeit will er arbeiten.

ℹ️🎙️Morgen 14.30 Uhr: #Medienkonferenz betreffend Regelung der Trainerfrage des Schweizer A-Nationalteams im Haus des Schweizer Fussballs in Muri

ℹ️🎙️Demain à 14h30: conférence de presse concernant la position de l’entraîneur de l’équipe nationale A à la Maison du football suisse — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) February 24, 2020

psc 24 Februar, 2020 17:41