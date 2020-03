Nati-Turnier in Katar definitiv abgesagt

Jetzt ist es klar: Das Vierländerturnier, an dem auch die Schweizer Nati hätte teilnehmen sollen, findet Ende März nicht statt.

Die Organisatoren haben den Event aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Die beiden Testspiele der Nati gegen Kroatien am 26. und gegen Belgien am 30. März in Doha sind somit abgesagt. Nati-Coach Vladimir Petkovic zeigt Verständnis: “Jede Massnahme, die dazu dient, die Verbreitung des Virus einzudämmen, ist sinnvoll und wichtig. Wir hätten natürlich gerne gespielt, aber die Gesundheit der Menschen geht immer vor.”

Ob und wie der geplante Zusammenzug des Nationalteams in der Länderspielpause durchgeführt wird, sei noch offen und stark abhängig von der Entwicklung der Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus, sagt Pierluigi Tami, der Direktor der Nationalteams: “Wir machen nun täglich eine neue Analyse, folgen den Anweisungen der Behörden und entscheiden baldmöglichst, ob und wie wir weiter vorgehen werden. Im Zentrum steht aber immer die Gesundheit.”

psc 11 März, 2020 22:18