Nati: Von Ballmoos und Amdouni nachnominiert

Die Schweizer Nati muss nach dem 2:1 gegen Spanien auf Goalie Jonas Omlin verzichten. Dafür rückt David von Ballmoos nach. Und auch Zeki Amdouni stösst dazu.

In Saragossa besiegte die Nati am Samstagabend Spanien in der Nations League sensationell mit 2:1. Beim Auswärtserfolg sah Jonas Omlin eine Verwarnung auf der Ersatzbank. Der Goalie ist damit für das Spiel gegen Tschechien (Dienstag, 20.45 Uhr) ebenso gesperrt wie Manuel Akanji.

Wie Twitter teilte der SFV mit, dass dafür David von Ballmoos nachnominiert wird. Ebenfalls zum Team stösst Zeki Amdouni, der gestern noch für die U-21 spielte und traf.

adk 25 September, 2022 16:11