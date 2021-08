Neue Weltrangliste: Die Schweizer Nati verliert einen Platz

Von Position 13 geht es für die Eidgenossen neu auf die 14. Gleichzeitig überholen die Nati-Stars damit Deutschland, das nach dem frühen Aus an der EM gleich vier Plätze (von 12 auf 16) verliert.

Angeführt wird das FIFA-Ranking weiterhin von Belgien vor Brasilien und Frankreich. England liegt auf Platz 4 und damit noch eine Position vor Europameister Italien, der aber seinerseits um zwei Plätze aufsteigt.

— FIFA.com (@FIFAcom) August 12, 2021