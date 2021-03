Neuer Job für Ex-Nati-Captain: Lichtsteiner nun Uhrmacher-Praktikant

Stephan Lichtsteiner ist fortan unter den Uhrmacher. Der Ex-Nati-Captain wagt ein neues Kapitel nach seiner Karriere als Fussballprofi.

Im Sommer 2020 beendete Stephan Lichtsteiner seine aktive Spielerkarriere. Nun will beginnt für ihn das Abenteuer als Uhrmacher. “Die Leute von Maurice de Mauriac kenne ich schon länger. Ihre Arbeiten gefallen mir sehr. Generell haben mich Uhren schon immer fasziniert. Jetzt nach meinem Laufbahn als Fussballer möchte ich tiefer in diese Welt eintauchen”, sagte der frühere Verteidiger, der derzeit Praktikant ist, gegenüber “20min.ch”.

Der 37-Jährige will “das Handwerk kennenlernen: Wie funktioniert eine Uhr, wie nehme ich sie auseinander und setze sie dann auch wieder richtig zusammen? Daneben erhoffe ich mir auch Einblicke in die ganze Uhrenbranche. Gerade in der Schweiz herrscht dort ein extrem hohes Niveau.” Doch beim Uhrenmachen allein soll es nicht bleiben. “Ich könnte mir später gut ein Praktikum bei einem Verein oder vielleicht sogar eine Position als Assistenztrainer vorstellen”, erklärte Lichtsteiner, den das Trainerbusiness reizt. “Ich möchte meinen Trainer-Rucksack mit möglichst vielen Erfahrungen füllen.”

adk 14 März, 2021 17:18