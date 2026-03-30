SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Einsatz möglich

Noah Okafor ist fit genug und reist nach Norwegen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 März, 2026 09:14
Noah Okafor ist fit genug und reist nach Norwegen

Noah Okafor könnte am Dienstagabend in Oslo sein Comeback bei der Schweizer Nati geben.

Dieses war eigentlich schon für das Testspiel gegen Deutschland (3:4) am vergangenen Freitag geplant. Okafor spürte da allerdings beim Aufwärmen ein muskuläres Problem, weshalb Nati-Coach Murat Yakin letztlich keinen Einsatz riskierte.

Gravierend scheint die mögliche Blessur jedoch nicht zu sein. Der Leeds-Legionär nimmt den Flug nach Norwegen mit dem Team am Montag jedenfalls auf sich und könnte zum Einsatz gelangen.

Am Sonntag schob der 25-Jährige im Gym noch eine Extraschicht, wie «Blick» berichtet. Zuletzt gab es nach längerer Funkstille eine Annäherung zwischen ihm und Yakin. Der Nationaltrainer reiste extra auf die Insel, um sich mit dem Angreifer auszutauschen. Dieses Treffen verlief sehr positiv.

Mehr Dazu
Starke Saison

Exklusiv: Thun-Goalie Niklas Steffen im Visier der Schweizer Nati
Künftig für Kamerun

Ex-YB-Junior Ryan Fosso glänzt in Österreich und vollzieht Nationenwechsel
Xhaka & Neuling treffen

Schweizer Nati macht Riesen-Schritt Richtung WM
Fällt aus

Torjäger Alessandro Vogt verpasst wegen Verletzung 1. Nati-Aufgebot
HSV-Legionär

Miro Muheim über WM-Teilnahme: «Ein riesiger Traum»
Mehr entdecken
Im Team dabei

Zeki Amdouni ist bei der Nati dabei und Yakin hat einen genauen Plan

30.03.2026 - 11:02
Einsatz möglich

Noah Okafor ist fit genug und reist nach Norwegen

30.03.2026 - 09:14
3:4-Niederlage

Nati glänzt gegen Deutschland in einem Bereich, aber zeigt drei Schwächen

27.03.2026 - 23:06
Klarheit im Abwehrzentrale

Julian Nagelsmann hat bereits 5 Fixstarter gegen die Schweizer Nati bestimmt

26.03.2026 - 22:54
Keine Teilung

Der SFV kassiert alle Einnahmen aus Testspiel der Nati gegen Deutschland

26.03.2026 - 17:39
Auf Nebenplatz

Die Frauen-Nati trainiert beim Letzigrund öffentlich

25.03.2026 - 14:32
Nach überstandener Verletzung

Murat Yakin gibt Granit Xhaka Pausen

24.03.2026 - 12:12
Ugrinic-Ausfall

Noah Okafor ist jetzt doch schon bei der Nati dabei

23.03.2026 - 12:09
Wegen Ausfällen

Julian Nagelsmann nominiert für Spiel gegen Schweiz zwei Stuttgarter nach

23.03.2026 - 11:48
Ungewohnte Farbe

Schweizer Nati hat neues Auswärtstrikot, das im Dunkeln leuchtet

20.03.2026 - 09:16