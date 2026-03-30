Noah Okafor ist fit genug und reist nach Norwegen

Noah Okafor könnte am Dienstagabend in Oslo sein Comeback bei der Schweizer Nati geben.

Dieses war eigentlich schon für das Testspiel gegen Deutschland (3:4) am vergangenen Freitag geplant. Okafor spürte da allerdings beim Aufwärmen ein muskuläres Problem, weshalb Nati-Coach Murat Yakin letztlich keinen Einsatz riskierte.

Gravierend scheint die mögliche Blessur jedoch nicht zu sein. Der Leeds-Legionär nimmt den Flug nach Norwegen mit dem Team am Montag jedenfalls auf sich und könnte zum Einsatz gelangen.

Am Sonntag schob der 25-Jährige im Gym noch eine Extraschicht, wie «Blick» berichtet. Zuletzt gab es nach längerer Funkstille eine Annäherung zwischen ihm und Yakin. Der Nationaltrainer reiste extra auf die Insel, um sich mit dem Angreifer auszutauschen. Dieses Treffen verlief sehr positiv.