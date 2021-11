Noah Okafor meldet sich nach Nati-Aufgebot zu Wort

In den sozialen Medien meldet sich der 21-Jährige nach dem Aufgebot von Murat Yakin für die WM-Qualispiele gegen Italien und Bulgarien zu Wort. “Eine Ehre, für mein Land aufgeboten zu werden”, schreibt er auf Englisch. Okafor lief zuletzt jeweils für die U21 auf, für die er ebenfalls noch spielberechtigt ist. Der Nati-Coach ist aber überzeugt, dass der Youngster in dessen jetziger Verfassung auch dem A-Team helfen kann. “Noah hat eindrücklich gezeigt, dass er das Aufgebot verdient. Natürlich hätte er auch zur U21-Nati gehen können. Aber er hat nun gute Leistungen gezeigt und auf sich aufmerksam gemacht. Ich bin Fan vom Leistungsprinzip. Das gilt für alle Spieler”, sagt er am Freitag auf einer Pressekonferenz.

an honor to be called up for my country 🇨🇭🙏🏽 #NO @nati_sfv_asf pic.twitter.com/keVoo4qhfj

— Noah Okafor (@noah_okafor) November 5, 2021