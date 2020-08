Offiziell: Granit Xhaka ist neuer Nati-Captain

Im Rahmen der Bekanntgabe des Kaders für die anstehenden Nations League-Spiele verrät Nati-Coach Vladimir Petkovic auch, dass Granit Xhaka der neue Captain der Mannschaft ist.

Nach dem Rücktritt von Stephan Lichtsteiner rückt der Arsenal-Legionär nun in diese Position. Laut Petkovic habe es in den vergangenen zwei Jahren eine natürlich Entwicklung gegeben. Granit Xhaka hat das Team bei Absenzen von Lichtsteiner bereits in der Vergangenheit angeführt und wird dies nun immer tun, wenn er auf dem Platz steht.

psc 28 August, 2020 14:24