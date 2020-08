Offiziell: Stephan Lichtsteiner verkündet Rücktritt

Stephan Lichtsteiner zieht mit 36 Jahren einen Schlussstrich und verkündet sein Karriereende.

Der langjährige Nati-Captain blickt auf eine 19-jährige Profikarriere zurück, die ihn zu den Stationen GC, Lille, Lazio, Juventus, Arsenal und zuletzt Augsburg führte. Für die Schweizer Nati lief Lichtsteiner insgesamt 108 Mal auf. Dabei gelangen ihm acht Treffer.

Zuletzt wurde über eine mögliche Rückkehr zu Stammklub GC spekuliert. Nachdem die Zürcher den Aufstieg in die Super League verpasst haben, verzichtet der Rechtsverteidiger aber darauf. Auch ein anderes Engagement geht er nicht mehr ein.

Bei GC gewann Lichtsteiner einen, mit Juve sogar sieben Meistertitel. Hinzu kommen fünf italienische Pokalsiege (4x Juve, 1x Lazio).

Was er in Zukunft tut, lässt der 36-Jährige offen. Zunächst wird er sich sowohl um Trainerdiplome wie auch Einblicke in die Wirtschaft bemühen.

psc 12 August, 2020 13:32