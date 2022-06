Omlin bei Sieg gegen Portugal bockstark: “Ich bin schon stolz”

Die Nati siegte in der Nations League mit 1:0 gegen Portugal. Auch deshalb weil sich Goalie Jonas Omlin bockstark präsentierte.

Vom “Blick” bekam Jonas Omlin für seine herausragende Performance gegen Portugal die Note 6 verliehen. “Note 6 überrascht mich, aber ich bin schon stolz”, sagte der Goalie im Anschluss an den Sieg der Nati, wobei Stürmer Haris Seferovic (1.) das Team von Nationalcoach Murat Yakin in Führung brachte.

“Es ist toll, dass die Null steht. Wir haben uns im Vergleich zu den vorherigen Matches gesteigert”, merkte Omlin positiv an. Für die Nati war es in der aktuellen Nations-League-Saison der erste Sieg im vierten Spiel, gab es zuvor drei Niederlagen zu verzeichnen. “Das ist nicht selbstverständlich, dass wir gegen Portugal gewinnen, aber wir sind darüber natürlich sehr glücklich”, so Omlin.

