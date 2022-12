Ronaldo gegen die Nati nur auf der Bank – eine grosse Serie reisst

Der portugiesische Nationaltrainer Fernando Santos tut gegen die Schweiz das Undenkbare: Er setzt Cristiano Ronaldo zunächst auf die Ersatzbank.

Erstmals an diesem Turnier steht der 37-Jährige im WM-Achtelfinal gegen die Schweiz nicht in der Startelf. Auch Milan-Stürmer Rafael Leão sucht man da vergebens. Stattdessen stürmen Goncalo Ramos, Bruno Fernandes und João Félix.

Für Ronaldo endet derweil eine grosse Serie: Seit 2008 stand er in jedem Spiel Portugals an einem grossen Turnier in der Startelf. Ganze 31 Mal war dies der Fall.

2008 – Cristiano Ronaldo is not starting a game for Portugal at a major tournament for the first time since 2008 (also against Switzerland), ending a 31-game streak. Benched. pic.twitter.com/LW7MekodRa — OptaJoao (@OptaJoao) December 6, 2022

📰 𝔹ℝ𝔼𝔸𝕂𝕀ℕ𝔾 ℕ𝔼𝕎𝕊: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/OiKlJU44O1 — Portugal (@selecaoportugal) December 6, 2022

psc 6 Dezember, 2022 19:02