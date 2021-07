Russische Nati blickt auf Vladimir Petkovic & Jogi Löw

Der russische Fussballverband will nach einer schwachen Europameisterschaft einen Neustart vollziehen und einen grossen ausländischen Namen für den Posten als Nationaltrainer gewinnen. Eine Rolle spielen unter anderem Vladimir Petkovic und Jogi Löw.

Ersterer hat die Schweizer Nati an der EM bis ins Viertelfinale geführt. Laut “Championat” ist er ein Thema. Wohl auch, da er in der Schule die russische Sprache erlernte. Zuletzt gab es auch schon Spekulationen um Wechsel zu Zenit St. Petersburg oder Fenerbahçe, die aber nie konkret wurden. Vertraglich ist Petkovic bis zum Ende der anstehenden WM-Kampagne an den Schweizerischen Fussballverband gebunden.

Neben ihm werden auch andere grosse Namen als künftige russische Nationaltrainer gehandelt: Darunter Ex-DFB-Coach Jogi Löw, der kroatische Nationaltrainer Zlatko Dalic oder der Portugiese André Villas-Boas.

psc 8 Juli, 2021 09:26