Russland-Legionär in der Nati? Murat Yakin könnte überraschen

Am Freitag verkündet der neue Nati-Coach Murat Yakin sein erstes Aufgebot. Die Spannung vorab ist gross. Gut möglich, dass der 46-Jährige mit der einen oder anderen Personalie überrascht.

Nicht nur Rückkehrer wie Valentin Stocker sind denkbar, laut “Blick” erwägt Yakin möglicherweise auch ein erstes Nati-Aufgebot für den 28-jährigen Spielmacher Darko Jevtic. Der 28-Jährige wurde einst beim FC Basel ausgebildet. Bereits 2013 verabschiedete er sich allerdings vom FCB und wurde zunächst nach Österreich und später nach Polen ausgeliehen. Zu Lech Posen wechselte er Anfang 2015 fix. Es folgten fünf Jahre beim Verein aus der Ekstraklasa. 2020 vollzog Jevtic schliesslich einen Wechsel nach Russland. Bei Rubin Kazan zählt er derzeit zu den Fixstartern.

Der Spielmacher verfügt über einen filigranen linken Fuss. Da Yakin in der Offensive mehrere Ausfälle (u.a. Haris Seferovic und Breel Embolo) verkraften muss, ist ein Aufgebot für Jevtic zumindest nicht ausgeschlossen. Bis zur U21 hatte der Angreifer sämtliche Schweizer Nachwuchsnationalmannschaften durchlaufen. Von 2012 bis 2014 spielte er beim FCB einst bereits unter Yakin, konnte sich in der 1. Mannschaft allerdings nicht etablieren. Nun kommt es vielleicht zur Wiedervereinigung.

Die Schweizer Nati bestreitet Anfang September drei Spiele: Am 1. September gibt Yakin als Trainer im Testspiel gegen Griechenland sein Debüt, am 5. September folgt gegen Italien das erste WM-Qualispiel, am 8. September in Nordirland das zweite.

psc 24 August, 2021 12:10