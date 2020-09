Schweiz gegen Deutschland: Die Aufstellungen

Am Sonntagabend stehen sich die Schweiz und Deutschland erstmals seit 1966 wieder in einem Pflichtspiel gegenüber. Das sind die Aufstellungen zum Spiel.

Im Vergleich zur 1:2-Niederlage in der Ukraine am Donnerstag nimmt Nati-Coach Vladimir Petkovic drei Änderungen am Team vor: Silvan Widmer, Renato Steffen und Loris Benito rücken für Kevin Mbabu, Ruben Vargas und Steven Zuber in die Srartelf.

Aufstellung | Composition | Formazione 🇨🇭 📺 Live SRF 2, RTS 2, RSI La 2 pic.twitter.com/7bDXmrdaeg — 🇨🇭 Nati (@SFV_ASF) September 6, 2020

Unsere heutige Startelf! 🇨🇭🇩🇪 12 Bernd Leno

2 Thilo Kehrer

3 Robin Gosens

4 Matthias Ginter

7 Julian Draxler

8 Toni Kroos (C)

9 Timo Werner

15 Niklas Süle

16 Antonio Rüdiger

19 Leroy Sané

21 Ilkay Gündogan #SUIGER #DieMannschaft pic.twitter.com/A7S2qTyduO — Die Mannschaft (@DFB_Team) September 6, 2020

