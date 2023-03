Wird die Schweiz an der Euro 2024 teilnehmen? Vorschau für die Gruppe I und das erste Spiel

Die Schweizer Nationalmannschaft bereitet sich auf die Qualifikation für die Euro 2024 vor, die in Deutschland ausgetragen wird. Das Team hat hart gearbeitet und die Fans sind gespannt, ob sich die Nati das Ticket sichern kann. In welcher Form ist die Schweiz momentan, wer sind die Gegner und wie stehen ihre Chancen auf die Qualifikation? Das sind die Fragen, die wir in diesem Artikel beantworten werden.

Trotz der Niederlage gegen Portugal eine stolze Bilanz in den letzten Wettbewerben

Ein Rückblick auf ihre Leistung bei den letzten Turnieren kann uns eine Vorstellung davon geben, was von der Schweizer Mannschaft zu erwarten ist.

Während der Euro 2020 hatte die Schweizer Fussballmannschaft mit dem Erreichen des Viertelfinales einen guten Lauf. Im Achtelfinale traf die Schweiz auf Frankreich in einem spannenden Spiel, das im Elfmeterschiessen endete. Das Spiel stand 3-3 unentschieden nach der regulären Spielzeit, doch die Schweiz gewann am Ende mit 5:4 im Elfmeterschiessen. Dieser Sieg war eine echte Überraschung, da Frankreich zu dieser Zeit einer der Turnierfavoriten und amtierender Weltmeister war. Im Viertelfinale traf die Schweiz in einem hart umkämpften Spiel, das ebenfalls im Elfmeterschiessen endete, auf Spanien. Das Spiel endete 1:1 nach Verlängerung, wobei Spanien schlussendlich im Elfmeterschiessen 3:1 gewann und ins Halbfinale einzog.

Auch während der WM 2022 gelang der Schweiz das Weiterkommen und der Einzug ins Achtelfinale. Die Schweizer errangen im letzten Gruppenspiel einen entscheidenden Sieg in einem wechselhaften und kämpferischen Spiel gegen Serbien (schlussendlich mit 3:2). Viele werden sich aber leider vor allem an das Debakel gegen Portugal (1:6) im Achtelfinale erinnern. Obwohl sie bei der WM nicht so weit gekommen sind, wie sie es sich gewünscht hätten, hat die Schweiz gezeigt, dass sie eine solide Mannschaft ist. Kern davon sind international bekannte Spieler, darunter Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Yann Sommer, die alle massgeblich zu den jüngsten Erfolgen des Teams beigetragen haben.

Für die Euro 2024 hofft die Schweiz, an ihre guten Ergebnisse beim letzten Turnier anknüpfen zu können und dieses Mal sogar noch weiter zu gehen. Insgesamt ist die Schweizer Fussballmannschaft ein starker Kandidat, um sich für die Euro 2024 zu qualifizieren. Sie haben einen starken Kern an Spielern und haben gezeigt, dass sie mit den besten Mannschaften der Welt mithalten können. Es wird spannend zu sehen, wie sie sich im Turnier schlagen und ob sie noch weiter gehen können als bei der letzten EM.

Die Schweiz ist in ihrer Gruppe Favorit

Die Nati ist Teil der Gruppe I der Qualifikation zur Euro 2024. Gegner in dieser Gruppe sind Israel, Rumänien, Kosovo, Belarus und Andorra.

Die Schweiz ist klarer Favorit, daran besteht kein Zweifel. Endlich haben die Schweizer ein starkes Team, das es mit jedem aufnehmen kann. Mit Israel und Rumänien als Hauptkonkurrenten hat die Schweiz alle Chancen auf den Spitzenplatz. Das Team von Murat Yakin hat zudem an neun der letzten zehn grossen Turnieren teilgenommen.

Israel hat sich noch nie für eine Euro-Endrunde qualifiziert, hat aber diesmal gute Chancen, das zu beheben. Sie gewannen letztes Jahr ihre Nations League-Gruppe und beendeten die WM-Qualifikation vor Österreich, wobei sie die Österreicher mit 5:2 besiegten. Sie haben eine Reihe aufregender Youngsters in ihren Reihen, darunter Fulhams Manor Solomon, Liel Abada und Oscar Gloukh, und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie unter den ersten beiden landen werden.

Israels wahrscheinlichster Gegner für einen Platz unter den ersten zwei ist Rumänien, das bei seiner sechsten Europameisterschaft antreten will. Die Mannschaft von Edward Iordănescu stieg im September in die Nations League C ab, erwies sich aber in der WM-Qualifikation als solide und verpasste die Play-offs nur um einen Punkt. Die Partien zwischen Israel und Rumänien am 9. September und 18. November werden entscheidend sein.

Kosovo könnte den den vierten Platz belegen, während Belarus und Andorra darum kämpfen werden, nicht als Letzter die Gruppe abzuschliessen.

Prognosen für die Qualifikation: 1. Schweiz, 2. Israel.

Diese Vorhersage wird von spezialisierten Buchmachern bestätigt. Die Experten der Sportwettenseite bei lebonparisportif.com/ch geben der Nati den klaren Favoriten auf den Gruppensieg:

Gewinnchancen in Gruppe I – Euro 2024-Qualifikation:

Schweiz 1.57

Rumänien 5,50

Israel 6.50

Kosovo 10.00

Belarus 41.00

Andorraner 1001.00

Unsere Prognose für das nächste Qualifikationsspiel: Belarus – Schweiz

Die Schweiz trifft am 25. März im Stadion Karadjordje (Serbien) auf Belarus, um an der Euro 2024 teilzunehmen. Die Nati wird versuchen, sich von ihrer schweren WM-Niederlage (1:6) gegen Portugal zu erholen, die Buchmacher sehen sie als grossen Favoriten für das Spiel am Samstag. Mittelfeldspieler Xherdan Shaqiri von Chicago Fire fehlt verletzt, aber Landsmann Granit Xhaka ist in Topform.

Die Belarussen hingegen konnten bei ihrer 0:2-Niederlage gegen Oman im November nicht überzeugen, und da das Spiel am Samstag auf neutralem Boden ausgetragen wird, wäre ein Auswärtssieg eine grosse Überraschung. Als sie sich zuletzt 1999 in einem Wettbewerb gegenüberstanden, schlug die Schweiz Belarus mit 2:0.

psc 24 März, 2023 10:37