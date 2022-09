Schweizer Frauen-Nati muss trotz Rekordsieg in die WM-Playoffs

Die Schweizer Frauen-Nati schlägt Moldawien zum Abschluss der WM-Qualifikation mit 15:0. Trotz des hohen Siegs reicht es nicht für die direkte Quali. Die Schweizerinnen müssen in die Barrage.

Dies weil im Parallelspiel Italien gegen Rumänien mit 2:0 gewinnt und damit den Zwei-Punkte-Vorsprung in der Tabelle vor der Schweiz wahren kann. Immerhin: Die Schweizerinnen dürfen sich in Lausanne über den höchsten Sieg aller Zeiten freuen und gehen als bester Gruppenzweiter in die Barrage. Damit können sie die erste Runde “überspringen”.

Mit Coumba Sow, Géraldine Reuteler, Riola Xhemaili und Ana-Maria Crngorcevic können sich gleich vier Schweizerinnen als dreifache Torschützinnen auszeichnen.

