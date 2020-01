Schweizer Frauen-Nati testet zweimal gegen Österreich

Zur Vorbereitung für das nächste EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien testet die Schweizer Frauen-Nati im März zweimal gegen die Nachbarinnen aus Österreich.

Im Rahmen eines Vorbereitungscamps im spanischen Marbella spielt die SFV-Auswahl von Nationaltrainer Niels Nilsen am Freitag, 6. März und Dienstag, 10. März jeweils gegen Österreich.

“Österreich bewegt sich auf dem gleichen Level wie Belgien. Nicht vom Stil her, aber was die Leistungsintensität angeht”, sagt Nielsen. Für den Dänen war bei der Gegnerwahl zudem die ausgezeichnete Beziehung zu Österreich ausschlaggebend: “So lange wir nicht in einer Qualifikationsphase aufeinandertreffen, können, wir, ähnlich wie die skandinavischen Länder untereinander, von dieser Konstellation profitieren. Arrangements zu treffen, ist sehr unkompliziert.”

Im Gegensatz zu den Vorjahren verzichtet die Schweiz heuer auf die Teilnahme am traditionsreichen Algarve Cup. Diese hätte laut den Verantwortlichen eine ideale Vorbereitung auf die Partie gegen Belgien nicht gewährleisten können.

