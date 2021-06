Die Schweizer Nati ist nach Baku abgeflogen

Die Schweizer Nati hat die unmittelbare Vorbereitung auf den EM-Auftakt am Samstag vollzogen: Am Montag folgte der Ablug in Richtung Aserbaidschan.

In der Haupstadt Baku findet am kommenden Samstag um 15 Uhr (MEZ) das erste EM-Spiel der Nati gegen Wales statt. Um 12 Uhr ist am Montag in Zürich eine Charter-Maschine der Swiss mit den Nati-Stars abgehoben. Die Delegation umfasst 26 Spieler und 28 Staff-Mitglieder.

Das erste Training in Baku bestreiten die Schweizer am Dienstagmorgen im Dalga-Stadion, das die Trainingsbasis für die erste Woche ist. Die weiteren Partien der Schweiz finden am 16. Juni in Rom gegen Italien und wiederum am 20. Juni in Baku gegen die Türkei statt.

psc 7 Juni, 2021 13:07