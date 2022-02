Die Schweizer Nati trifft in Genf auf Spanien & Portugal

Die Schweizer Nati trifft in diesem Jahr im Rahmen der Nations League in Genf auf Spanien und Portugal. Das Heimspiel gegen Tschechien wird in St. Gallen ausgetragen.

Der Fahrplan des Teams von Murat Yakin steht fest: Die beiden Nations League-Spiele im Juni werden in Genf ausgetragen. Am 9. Juni kommt es im Stade de Genève zum Aufeinandertreffen mit Spanien, drei Tage später mit Portugal. Am 27. September wird die Partie gegen Tschechien in St. Gallen ausgetragen.

Der Direktor der Nationalteams, Pierluigi Tami, erhofft sich bei den drei Länderspielen eine grosse Unterstützung der Fans: “Wir freuen uns auf die Romandie, auf die tollen Fans und auf den Enthusiasmus einer ganzen Region. Genauso auf die Ostschweiz, wo wir immer sehr warmherzig empfangen und unterstützt werden.”

Der Spielplan der Nati für das Kalenderjahr 2022 sieht bis September somit wie folgt aus:

Länderspiele

26.03.2022 England – Schweiz (London, 18.30 Uhr MEZ)

29.03.2022 Schweiz – Kosovo (Zürich)

Gruppenphase UEFA Nations League

02.06.2022 Tschechien – Schweiz (tbd, 20.45)

05.06.2022 Portugal – Schweiz (tbd, 20.45)

09.06.2022 Schweiz – Spanien (Genf, 20.45)

12.06.2022 Schweiz – Portugal (Genf, 20.45)

24.09.2022 Spanien – Schweiz (tbd, 20.45)

27.09.2022 Schweiz – Tschechien (St. Gallen, 20.45)

Schweiz – Spanien und Schweiz – Portugal finden in Genf statt, Schweiz – Tschechien in St.Gallen Suisse – Espagne et Suisse – Portugal auront lieu à Genève, Suisse – Tchéquie à St-Gall 🇨🇭🆚 🇪🇸

🗓️ 9.6 🕘 20:45 🇨🇭🆚 🇵🇹

🗓️ 12.6 🕘 20:45 🇨🇭🆚 🇨🇿

🗓️ 27.9 🕘 20:45 🎟️ Tickets: tba pic.twitter.com/dmqAZnGDxc — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) February 3, 2022

psc 3 Februar, 2022 11:32