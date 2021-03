Schweizer Nati ringt Finnland nieder

Die Schweizer Nati gewinnt das Testspiel gegen Finnland in St. Gallen trotz zwischenzeitlichem Rückstand mit 3:2.

Vladimir Petkovic stellt im Vergleich zu den beiden WM-Qualispielen gegen Bulgarien und Litauen auf nicht weniger als neun Positionen um. Darunter leidet phasenweise die spielerische Linie. Seferovic-Ersatz Mario Gavranovic kann aber Werbung in eigener Sache machen und die Schweiz in der 21. Minute in Führung bringen.

Die Gäste sind indes keineswegs geschockt. Auch wegen Fehlern der Schweiz drehen sie die Partie vor der Pause und gehen in Führung.

In der zweiten Halbzeit stechen bei den Schweizern dann die beiden Joker Ruben Vargas und Haris Seferovic.

Somit siegt die Nati zum dritten Mal im dritten Spiel dieses Länderspielzusammenzugs. Die nächsten Partien stehen unmittelbar vor der EM an.

psc 31 März, 2021 22:34