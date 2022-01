Die Schweizer Nati spielt im März gegen England und den Kosovo

Das Jahr 2022 steht für die Schweizer Nati ganz im Zeichen der WM in Katar Ende des Jahres. Ab März beginnt mit Testspielen die Vorbereitung. Das Team von Murat Yakin trifft zunächst im Wembley auf England und später in Zürich auf den Kosovo.

Diese beiden Länderspiele bestätigt der SFV am Montagabend. Die Nati wird am 26. März in London auf WM-Teilnehmer England treffen. Drei Tage später kommt es im Letzigrund-Stadion in Zürich zum ersten Duell mit dem Kosovo.

Vor diesen beiden Spielen will sich die Mannschaft ab dem 21. März im südspanischen Marbella vorbereiten. Dort würden klimatisch und infrastrukturell zu dieser Jahreszeit ideale Bedingungen herrschen. Allerdings beobachtet man die pandemische Situation.

https://twitter.com/nati_sfv_asf/status/1483107085407686664

psc 17 Januar, 2022 17:09