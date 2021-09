Schweizer Nati verliert im FIFA-Ranking einen Platz

Die Schweizer Nati verliert nach den Länderspielen zu Beginn des Monats einen Platz im FIFA-Ranking.

Überholt wird die Schweiz, die eine Bilanz von einem Sieg und zwei Unentschieden aufweist, von Deutschland, das gleich drei Siege in Serie einfuhr. Das Team von Murat Yakin liegt neu auf Position 15.

An der Spitze befindet sich weiterhin Belgien vor Brasilien und neu England, das Frankreich auf Rang 3 ablöst. In die Top 10 vorgestossen sind die starken Dänen, die in der WM-Quali bislang mit sechs Siegen aus sechs Spielen eine makellose Bilanz aufweisen.

psc 16 September, 2021 10:25