Schweizer U21-Nati-Goalie positiv auf Covid-19 getestet

Hiobsbotschaft im Lager der Schweizer U21-Nati: Goalie Anthony Racioppi wurde positiv auf Covid-19 getestet.

Am Freitagabend empfängt die Schweizer Auswahl in Schaffhausen die Slowakei zum Spiel in der U21-EM-Quali. Wie der Verband mitteilt, findet das Spiel trotz des positiven Corona-Falls statt, da das SFV-Schutzkonzept “konsequent umgesetzt” worden sei. Racioppi wurde isoliert und hat das Team bereits verlassen.

Die Schweizer U21-Nati liegt nach vier Spielen ungeschlagen an der Spitze der Tabelle.

psc 4 September, 2020 10:35