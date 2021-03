Schweizer U21-Nati startet furios in die EM

Die Schweizer Nati startet perfekt in die U21-EM und besiegt den grossen Favoriten England zum Start ins Turnier mit 1:0.

Nizza-Legionär Dan Ndoye ist es, der in der 77. das Tor des Spiels erzielt. Die Schweiz zeigt eine vor allem defensiv sehr solide Leistung und hat auch die englischen Topstürmer um Chelsea-Star Callum Hudson-Odoi während 90 Minuten fast komplett im Griff. Die Young Lions machen zwar meist das Spiel und haben mehr Ballbesitz, entfalten aber nur in kurzen Phasen echten Druck.

Das Team von Mauro Lustrinelli hält dagegen und könnte durch eine Topchance von Andi Zeqiri in der ersten sowie einer durch Bastien Toma in der zweiten Halbzeit schon früher in Führung gehen.

Nach dem Führungstreffer lassen sie hinten kaum mehr etwas anbrennen. Mit diesem Sieg sind die Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase deutlich gestiegen. Es stehen in den kommenden Tagen weitere Spiele gegen Kroatien und Portugal an.

psc 25 März, 2021 16:50