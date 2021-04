Schweizerinnen mit wichtigem Last Minute-Tor in den EM-Playoffs

Die Schweizer Frauen-Nati spielt in den EM-Playoffs in Tschechien dank einem späten Ausgleichstor 1:1.

Erst in der 90. Minute gelingt Barça-Legionärin Ana-Maria Crngorcevic mittels Penalty der Treffer für das Team von Nationaltrainer Nils Nielsen. In der 49. Minute gehen die Tschechinnen, ebenfalls durch einen Penalty, in Front.

Über 90 Minuten hinweg sind die Schweizerinnen die bessere Mannschaft. Allerdings lassen sie mitunter hochkarätige Chancen aus. Am kommenden Dienstag kommt es in Biel zum entscheidenden Rückspiel.

psc 9 April, 2021 17:56