Stephan Lichtsteiner ist back in business

Ein Jahr nachdem Stephan Lichtsteiner seiner Fussballkarriere offiziell Lebewohl sagte, mischt der 37-Jährige wieder auf grünem Rasen mit. “Ich bin froh, wieder im Fussballgeschäft zu sein. Ich mache meine ersten Schritte als Assistenztrainer der U16 des SC Kriens und der U18-Nationalmannschaft der Schweiz”, schreibt Lichtsteiner begeistert auf Twitter.

Der 37-jährige Adligenswiler spielte bis im Sommer 2020 beim FC Augsburg, bevor er seinen Karrierenrücktritt bekanntgab. Lichtsteiner hatte im letzten Jahr einiges ausprobiert, sich unter anderem als Uhrmacher-Praktikant gezeigt und beim HC Lugano in den Verwaltungsrat aufgerückt. Nebenbei erwarb Lichtsteiner die ersten Trainerdiplome.

Happy to be back in the Football business. Taking my first steps as assistant coach for the SC Kriens U-16 and the U-18 Swiss National Team ⚽️⚽️ ⚽️ @sckriens @nati_sfv_asf @sfv_asf pic.twitter.com/hCxUqhxrug

— Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) August 9, 2021