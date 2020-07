Die Zukunft des 36-Jährigen ist bislang noch ungeklärt. Ob er die Karriere fortsetzt und wo er dies tun will, liess er bis zuletzt offen. Jetzt hat sich Lichtsteiner mit Nationaltrainer Vladimir Petkovic und Nati-Manager Pierluigi Tami zum Lunch getroffen. Dabei ging es um die Zukunft des Rechtsverteidigers.

Wie diese aussieht und ob er in der Nati als Spieler künftig noch eine Rolle spielt, dürfte demnächst publik gemacht werden.

Déjeuner et échanges fructueux entre professionnels et amis. ⚽⚽⚽ @LichtsteinerSte @SFV_ASF pic.twitter.com/h8A6OszVqw

Lunch and valuable exchange among professionals and friends.

Mittagessen und wertvoller Austausch unter Profis und Freunden. ⚽

Lunch and valuable exchange among professionals and friends. ⚽

Pranzo e scambio di idee tra professionisti ed amici. ⚽

Déjeuner et échanges fructueux entre professionnels et amis. ⚽ @SFV_ASF pic.twitter.com/BbDlkf1WQi

— Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) July 9, 2020