Trainer-Knall bei der Frauen-Nati: Nils Nielsen geht

Der Schweizer Frauen-Nationaltrainer Nils Nielsen verlängert seinen Ende des Jahres auslaufenden Vertrag nicht.

Der 50-jährige Däne habe seine Spielerinnen über den Abgang via E-Mail informiert, berichtet die NZZ. Nielsen stiess im Winer 2019 zur Schweizer Frauen-Nati. Mit dieser schaffte er die Qualifikation für die EM 2022 in England. Ausserdem ist das Team über die Playoffs auch noch im Rennen um die WM-Quali 2023 in Australien und Neuseeland. Nach dieser Qualifikation läuft das Arbeitspapiers des Trainers jedoch aus – und wird nicht mehr verlängert, wie dieser nun klarstellt. Eine offizielle Bestätigung des Schweizer Fussballverbandes fehlt noch.

Nielsen ist der zweite prominente Abgang im Schweizer Frauenfussball innert kurzer Zeit. Letzte Woche wurde bekannt, dass Direktorin Tatjana Haenni den SFV verlässt und nach Nordamerika wechselt, wo sie Sportdirektorin der Frauenliga wird.

psc 24 August, 2022 11:43