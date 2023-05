U21-Euro: Schweizer Kader steht fest

U-21-Nationaltrainer Patrick Rahmen hat die Kadernominierungen für die bevorstehende EM in Georgien und Rumänien vorgenommen. Und auch Akteure mit A-Nati-Erfahrung stehen im Aufgebot.

Mit Ardon Jashari (FC Luzern), Fabian Rieder (BSC Young Boys) und Zeki Amdouni (FC Basel 1893) stehen unter anderem drei Spieler im U-21-Kader, die 2022 die WM in Katar bestritten oder zuletzt im Aufgebot des A-Nationalteams figuriert haben. Für Leonidas Stergiou, Dan Ndoye, Simon Sohm, Kastriot Imeri, Filip Stojilkovic und Fabian Rieder handelt es sich nach 2021 um die zweite EM-Teilnahme in Folge. Die im März aufgrund einer Verletzung abwesenden Amir Saipi und Marco Burch kehren ins Aufgebot zurück, Christian Witzig, Andrin Hunziker und Severin Ottiger wurden zum ersten Mal berufen.

Rahmen sagt: "Die Vorfreude auf das Turnier ist riesig. Wir fahren ambitioniert an die EM und wissen, dass wir ein Team mit viel Qualität haben. Wir wollen unser volles Potenzial ausschöpfen und zeigen, dass wir auch international auf höchstem Niveau mithalten können – im Wissen, dass wir bereits in der Gruppenphase auf starke Gegner treffen werden."

Die "Nati der Zukunft" wird die EM-Endrunde unter dem Motto und Hashtag "Road to Paris" (#roadtoparis) in Angriff nehmen. "Unser Ziel ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Wir wollen, dass die laufende U-21-Kampagne nicht mit der EM in diesem Sommer zu Ende geht, sondern dass diese Generation ein weiteres Turnier bestreiten darf", hält Rahmen fest. Für die Olympischen Spiele qualifizieren sich grundsätzlich die Top drei Mannschaften der EM, wobei Gastgeber Frankreich und England, welches sich nicht qualifizieren kann, ausgeschlossen sind.

Die Auswahl trifft sich am Mittwoch, 7. Juni 2023, in Basel, um die erste Tranche der EM-Vorbereitung zu absolvieren. Am Montag, 12. Juni 2023, startet die zweite Pre-Camp-Phase im österreichischen Zillertal. Als letzter Test vor der EM steht am Freitag, 16. Juni 2023, um 18.00 Uhr in Imst ein inoffizielles Testspiel gegen Deutschland unter Ausschluss der Öffentlichkeit an.

Ab dem 22. Juni 2023 stehen in Cluj-Napoca die Partien der Gruppe D gegen Norwegen, Italien und Frankreich im Programm. Für das vorläufige EM-Aufgebot wurden 27 Spieler berücksichtigt. Das definitive, 23 Spieler umfassende Kader muss der UEFA bis am 14. Juni gemeldet werden.

