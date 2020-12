Die durch den Schweizer Ex-Nationalspieler Philippe Senderos durchgeführte Auslosung hat der Schweiz damit sehr starke Gegner beschert. Aufgrund der Resultate der letzten Jahre war die U21 bei der Auslosung allerdings auch nicht gesetzt.

Gastgeber des Turniers sind Ungarn und Slowenien. Die Gruppenspiele und K.o.-Phase werden separat durchgeführt. Vom 24. bis 31. März findet die Gruppenphase statt. Die jeweils zwei Gruppenersten qualifizieren sich für die Viertelfinals, die vom 31. Mai bis 6. Juni über die Bühne gehen.

The #U21EURO draw is complete 😍

What will be the best group match? pic.twitter.com/G4fsD8uuHf

— UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) December 10, 2020