UEFA führt die Nations League auch für die Frauen ein

Dadurch sollen auch abgesehen von WM- und EM-Endrunden kompetitivere Länderspiele zustande kommen. Das neue Format wird ab Herbst 2023 mit Blick auf die EM 2025 ausgespielt. Insgesamt sollen in Europa die Nations League und die Qualis für die Grossturniere noch enger miteinander verstrickt werden. So gilt die Nations League bei den Frauen beispielsweise für die Olympia-Qualifikation.

⚽ Introducing a new women’s national team competition system, featuring:

✅ Nations League format

✅ Qualification for Women's EURO and Women's World Cup

✅ More competitive matches

🗓️ Starting autumn 2023!

More details and how it will work: ↙️↘️

— UEFA (@UEFA) November 3, 2022