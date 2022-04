WM-Auslosung: Die Schweiz trifft auf altbekannte Gegner

Die WM-Auslosung in Doha hat der Schweiz fast dieselbe Gruppe beschert wie vor vier Jahren.

Wie bereits an der WM in Russland vor vier Jahren trifft die Nati in Gruppe G auf Brasilien und Serbien. Ausserdem komm als Gegner Kamerun hinzu. Ein Los, das sich so wohl kaum jemand so gewünscht hätte. Brasilien und Kamerun sind die beiden jeweils bestklassierten Nationalmannschaften aus ihren Töpfen. Die Erinnerungen an das Spiel gegen Serbien in Russland sind auch eher “schwierig”.

Die WM findet zwischen dem 21. November und dem 18. Dezember statt. Die Wege zwischen den einzelnen Spielstätten ist diesmal besonders kurz. Für die Schweiz beginnt das Turnier aufgrund der Zulosung zu Gruppe G eher spät.

So sehen die Gruppen für die WM aus:

Und das ist der Spielplan:

Final match schedule 🏟️ for the FIFA ⚽️ #WorldCup Qatar 🇶🇦 2022™ published ➡️ https://t.co/cLSmws7sYS. Tickets 🎟️ back on sale on 5 April via https://t.co/N8oxitnzbJ! pic.twitter.com/39KhdHrx9s — FIFA Media (@fifamedia) April 1, 2022

psc 1 April, 2022 19:17