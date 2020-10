Xherdan Shaqiri gibt Comeback in der Nati

Xherdan Shaqiri wird von Nati-Coach Vladimir Petkovic erstmals seit weit über einem Jahr wieder für die Nationalmannschaft aufgeboten.

Die lange Durststrecke hat ein Ende: Der Noch-Liverpool-Legionär, der vor einem Transfer steht, stand letztmals am 9. Juni beim Spiel um Platz 3 am Nations League-Finale in Portugal für die Schweiz im Einsatz. Nun könnte Shaqiri gegen Kroatien oder dann Spanien oder Deutschland sein Comeback geben.

Für diese drei Spiele hat Nationaltrainer Vladimir Petkovic am Freitag das 25 Mann-Aufgebot bekanntgegeben. Mit Jordan Lotomba figuriert auch ein Neuling in der Liste. Neben Shaqiri gibt es sechs weitere Rückkehrer, die nach Verletzungen oder sonstigen Absenzen wieder dabei sind, darunter etwa Fabian, Remo Freuler und Admir Mehmedi. Mittelfeldstratege Denis Zakaria, der angeschlagen ist, fehlt weiterhin.

Petkovic freut sich auf die Spiele gegen Kroatien (in St. Gallen) und die Auswärtspartien in der Nations League in Spanien und Deutschland: “In den nächsten sieben Tagen spielen wir gegen drei Hochkaräter des Weltfussballs und freuen uns auf diese Partien. Wir sind optimistisch, aber auch realistisch. Wir befinden uns in einem Entwicklungsprozess mit dem Fernziel EURO 2021. In diesem Prozess wollen wir uns immer weiter verbessern und versuchen uns gegen jeden Gegner durchzusetzen.”

Das komplette Aufgebot:

Aufgebot / Sélection / Convocazione 🇨🇭🆚🇭🇷

7.10, 20h45, St. Gallen

Tickets: https://t.co/LvDlnGCgvt (ab/dès/dal 5.10, 12h00) 🇪🇸🆚🇨🇭

10.10, 20h45 🇩🇪🆚🇨🇭

13.10, 20h45 📺 Live SRF 2, RTS 2 & RSI La 2 👉 https://t.co/AeHvUVv9wn pic.twitter.com/tshnx0uMSV — 🇨🇭 Nati (@SFV_ASF) October 2, 2020

psc 2 Oktober, 2020 11:41