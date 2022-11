Xherdan Shaqiri erhält von Yakin eine Startelfgarantie, wenn er fit ist

Murat Yakin präsentiert am Mittwoch seinen 26-Mann-Kader für die WM in Katar. Im Zuge dessen gibt er Xherdan Shaqiri auch eine Startelfgarantie – sofern der Edeltechniker fit ist.

Wegen seines vorzeitigen Saisonendes mit Chicago Fire hält sich der 31-Jährige derzeit beim FC Lugano fit. Dort kann er allerdings nur trainieren. Spielpraxis wird er vor der WM einzig noch im Testspiel gegen Ghana am 17. November sammeln. Yakin ist dennoch von den Qualitäten des Kraftpakets überzeugt und gedenkt diesen im Startspiel an der WM gegen Kamerun in die Startelf zu nominieren. «Wichtig bei ihm ist, dass er gesund ist. Das war er in der Vergangenheit nicht immer. Aber wenn Shaq fit ist, muss er von Anfang an spielen. Er hat diese Genialität. Und er kann auch läuferisch für uns sehr wichtig sein, das hat er zuletzt auch gegen Spanien unter Beweis gestellt», sagt Yakin in Luzern bei der Kaderpräsentation.

Shaqiri hat in diesem Kalenderjahr keine gravierenden Blessuren erlitten und bewies zuletzt auch in der Nations League, dass er für Aufgaben auf höchstem Niveau bereit ist. Davon scheint Yakin überzeugt.

