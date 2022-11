Yann Sommer soll am Donnerstag gegen Ghana spielen

Der Schweizer Nati-Trainer Murat Yakin rechnet damit, dass er Stammkeeper Yann Sommer nach dessen Sprunggelenksverletzung im Testspiel gegen Ghana am Donnerstag einsetzen kann.

Der 33-jährige Keeper hat seit dem 18. Oktober nicht mehr für seinen Verein spielen können, als er sich im Pokalspiel gegen Darmstadt verletzt hatte. Zuletzt ging es für Sommer aber gesundheitlich aufwärts. «Wir hoffen, dass wir ihn am Donnerstag einsetzen können», sagt Yakin am Montag vor der Abreise nach Doha.

Das erste WM-Spiel der Schweiz findet dann am 24. November gegen Kamerun statt. Sommer ist weiterhin als klare Nummer 1 eingeplant. Dieser zeigte sich zuletzt ebenfalls optimistisch, was seine Einsatzchancen angeht: «Am Schluss ist es wie Fahrradfahren. Die Sachen verlernt man nicht, gerade in so einer kurzen Zeit nicht. Es geht mehr darum, für den Kopf das Gefühl zu bekommen, dass man abdrücken und nach oben springen kann, dass man das Timing für schnelle Bewegungen hat. Darauf kommt es an.»

psc 14 November, 2022 17:27