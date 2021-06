Yann Sommer reist aus Nati-Camp ab

Yann Sommer ist nach der 0:3-Pleite gegen Italien aus dem Nati-Camp abgereist und nach Deutschland zurückgekehrt.

Dort erwartet seine Frau Alina in diesen Tagen das zweite Kind. Der 32-Jährige wird bei der Geburt seiner Tochter dabei sein. Ob er rechtzeitig für das Spiel gegen die Türkei am Sonntag in Baku zur Nati zurückkehrt, ist offen. Falls er das Spiel verpasst, wird Yvon Mvogo zwischen den Pfosten stehen.

psc 17 Juni, 2021 09:50