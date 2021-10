4 Vorhersagen für die englische Premier League

Die Premier League ist bereits in vollem Gange und die ersten Spiele der Saison liegen bereits hinter uns. Schaut man sich die Tabelle nach den ersten Spielen an, dann scheint auf den ersten Blick fast alles beim Alten zu sein. Also keine Überraschungen in der neuen Saison? Nicht so schnell! Wir haben uns die bisherigen Spiele und die aktuelle Situation etwas genauer angeschaut und haben dabei vier Vorhersagen getroffen, die durchaus umstritten sein dürften.

Manchester City wird Meister

Der amtierende englische Meister ist auch dieses Jahr wieder auf dem besten Weg zur Meisterschaft. Aktuell sieht es zwar nach einem Vierkampf aus, aber es ist eben auch noch sehr früh in der Saison. Manchester City hat sich vor Saisonbeginn mit Jack Grealish perfekt verstärkt. Der englische Nationalspieler bringt ein weiteres Element ins Team, das in vielen Spielen die Entscheidung bringen wird. Hinzu kommt, dass Manchester City, zusammen mit Chelsea, in der Tiefe und in der Breite am stärksten besetzt ist. Liverpool wird mit dem aktuellen Kader in ähnliche Probleme rennen, wie in der letzten Saison. Auch wenn man in der laufenden Saison am Ende besser abschneiden wird, als in der letzten Spielzeit. Und Manchester United und Chelsea sind unserer Meinung noch nicht in der Lage den amtierenden Meister auf Sicht einer ganzen Saison zu schlagen. Wer dies nicht so sieht, der kann mit Sportwetten die laufende Premier League Saison für sich noch spannender machen.

Nur einer der Aufsteiger wird direkt wieder absteigen

Auch in England ist es so, dass die Aufsteiger in den meisten Fällen auch sofort wieder als direkte Wiederabsteiger gehandelt werden. In dieser Saison ist das Bild aber in der Premier League ein etwas anderes, als in den meisten anderen Spielzeiten. Denn zwei der drei Aufsteiger werden den Abstieg verhindern. Dazu wird allerdings nicht Norwich gehören. Denn man kann bereits nach wenigen Spielen sehen, was bereits vor Saisonbeginn eigentlich klar war. Die Mannschaft von Norwich ist nicht bereit genug für die Premier League und es könnte eine richtig häßliche Saison für den Verein werden. Der Abstieg ist im Grunde bereits jetzt besiegelt. Anders sieht dies bei den anderen zwei Aufsteigern aus. Denn Watford und Brentford sind beides Teams, die gut genug sind, um in der Premier League mitzuspielen.

Beide Teams verfügen über einen Kader der erstligatauglich ist. Dies konnte man in den ersten Spielen der Saison bereits beobachten. Bei Brentford vielleicht sogar noch mehr, als bei Watford. Wir sind uns aber sicher, dass beide Mannschaften die Klasse halten werden. Auch, weil es einige Teams gibt, die weitaus schlechter aufgestellt sind als die beiden Aufsteiger.

Mohamed Salah wird Torschützenkönig

In der letzten Saison sicherte sich Harry Kane die Torjägerkrone in der Premier League. Wir sind uns aber sicher, dass Kane in der jetzt laufenden Spielzeit nicht nur seinen Titel verlieren wird, sondern auch weniger Tore als in der letzten Saison erzielen wird. Unser Tipp für den erfolgreichsten Torjäger ist Mohamed Salah. Der Spieler von Liverpool scheint aktuell seinen zweiten Frühling als Profi zu haben. Für den FC Liverpool läuft es aktuell gut und das Team wird besser abschneiden als letzte Saison. Auch wenn es nicht zur Meisterschaft reichen wird. Salah wird daran einen großen Anteil haben. Bereits nach den ersten sechs Ligaspielen hat Salah fünf Tore erzielt und rangiert damit, zusammen mit zwei anderen Spielern, an der Spitze der Torjägerliste. Der Unterschied zur direkten Torjäger-Konkurrenz ist allerdings, dass Salah im ganz klar besten Team spielt, und dies dürfte im Verlauf der Saison ausschlaggebend sein. Auch weil Salah das Spiel über die rechte Seite an sich zieht und teilweiße bestimmt.

Manchester verpasst die Champions League Qualifikation

Manchester United hat vor Saisonbeginn mit ein paar spektakulären Transfer für Aufregung gesorgt. Cristiano Ronaldo ist sicherlich der bekannteste. Aber wir sind der Meinung, dass dies nicht reichen wird, um Manchester United in die Champions League zu katapultieren. Momentan sieht zwar noch alles danach aus, als ob die Qualifikation für die Champions League kein Problem darstellen sollte, aber man sollte sich Mal anschauen gegen wen ManUtd bisher gespielt hat und wie die Siege teilweiße eingefahren worden. Wir glauben, dass vor allem Jadon Sancho mehr als eine Saison brauchen wird, um dem Team wirklich weiterzuhelfen. Und Christiano Ronaldo ist nicht mehr der Jüngste. Der Portugiese ist zwar immer noch ein begnadeter Fußballer, der jederzeit den entscheidenden Unterschied machen kann. Aber wir sehen das Experiment Ronaldo-Rückkehr nach Manchester eher skeptisch. Und dann ist da noch Trainer Ole Gunnar Solskjaer. Kann der Norweger das Team in die Champions League führen? Wir glauben nicht, dass es ihm in der aktuellen Saison gelingen wird.

psc 12 Oktober, 2021 11:00