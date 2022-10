Aston Villa entlässt Steven Gerrard unmittelbar nach 0:3-Pleite bei Fulham

«Der Aston Villa Football Club kann bestätigen, dass Cheftrainer Steven Gerrard den Klub mit sofortiger Wirkung verlassen hat», heisst es auf der Webseite und auf Twitter. Die Entlassung kommt mit Ansage. Selbst die Fans haben sich zuletzt gegen den 42-Jährigen gewandt. Aston Villa holte in dieser Saison in bisher elf Premier League-Spielen nur zwei Siege.

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 20, 2022