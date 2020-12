John McGinn und Aston Villa haben ihre Zusammenarbeit langfristig ausgedehnt. Der Premier-League-Klub gibt das Vorgehen offiziell bekannt und nennt als neue Vertragslänge das Jahr 2025.

Es sei eine einfache Entscheidung gewesen, den Vertrag bei den Lions, die McGinn selbst als “Schlüsselspieler” bezeichnen, zu verlängern, meint der Schotte. Seit 2018 spielt McGinn in Birmingham.

In der laufenden Serie beteiligte sich der Nationalspieler in neun Meisterschaftsspielen an starken vier Toren (1 Tor, 3 Vorlagen) direkt.

"It was an easy choice." 💜@JMcGinn7 sat down with VillaTV after extending his Aston Villa contract until 2025! 🙌#McGinn2025

— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 11, 2020