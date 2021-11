Perfekt: Steven Gerrard ist neuer Trainer von Aston Villa

Nach mehr als drei Jahren bei den Rangers kehrt der 41-jährige Engländer in die Premier League zurück, wo er als Profi jahrelang für den FC Liverpool auflief. Gerrard unterzeichnet beim Klub aus Birmingham einen Vertrag bis Sommer 2024. Er ersetzt Dean Smith, der zu Beginn dieser Woche entlassen wurde. Aston Villa belegt in der Premier League mit zehn Punkten aus elf Spielen derzeit den 16. Tabellenplatz.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣

— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 11, 2021